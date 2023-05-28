تعليق ناري من نشأت الديهي على فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية في تركيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك احتفالات صاخبة بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن فوز "أردوغان " كان صعبًا، فلأول مرة تحدث جدولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بأنقرة، بعدما كانت تحسم من أول مرة.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرى أن فوزه يُكرس للديمقراطية، ودليل على أن أنقرة لا تحكم من الخارج ، مشيرًا إلى أن "أردوغان" يراهن على أن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده، سيكون الحصان الرابح في الانتخابات المقبلة في المحليات .



وتابع أن "أردوغان" نجح في الانتخابات بنسبة 52%، بفارق ليس كبير عن منافسه، وهذا يعكس حيوية المجتمع التركي، خاصة أن "أردوغان" فاز في انتخابات صعبة وعصيبة، معقبًا: "أكثر من نصف الشعب التركي يقف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".



ولفت إلى أنه لا يجد أي غُصة في عودة العلاقات المصرية الإيرانية، كما لا يجد أي مشكلة في عودة الود بين القاهرة وأنقرة، مشيرًا إلى أن البرجماتية السياسية تقتضي عودة العلاقات بين الدول، بعد حدوث أي خلافات من اجل تحقيق المصلحة.

