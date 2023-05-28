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رئيس التحرير
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برلمان

قوى عاملة النواب تناقش عدم صرف مستحقات العمال بشركة مصر للغزل والنسيج

النائب عادل عبد
النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن عدم صرف مستحقات العمال من صندوق التكافل بشركة مصر للغزل والنسيج، ومن النائب محمود عادل شعلان، بشأن تأخر صرف مستحقات صندوق التكافل بالهيئة العامة للغزل والنسيج بكفر الدوار.

 

واستعرض النائبان طلبي الإحاطة، خلال الاجتماع، موضحين أن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار يعمل بها قرابة 12 ألف عامل، وهناك عمال تم إحالتهم إلى المعاش منذ ثماني سنوات ولم يحصلون على مستحقاتهم التأمينية من صندوق التكافل حتى الآن.

وأجلت اللجنة مناقشة طلبي الإحاطة لحين حضور وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بناء على طلب النائبين.

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كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار وصباغي البيضا وعمال شركة مصر للحرير الصناعي.


وأوصت لجنة القوى العاملة وزارة الصحة بتقديم الخدمة الصحية لجميع العاملين في الشركات محل طلبات الإحاطة المقدمة، خاصة في حالة سداد الاشتراكات التأمينية، التزاما بما يقضي به الدستور المصري.

 

ودعت اللجنة وزارة التضامن الاجتماعي بموافاتها ببيان مكتوب بحصر جميع مديونيات الشركات في قطاع الأعمال العام والقطاع العام وتحديد مديونية كل قطاع من القطاعات (الزراعة، والغزل والنسيج)، وتحديد اجتماع عاجل بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام، و قطاع الغزل والنسيج لدراسة مشكلة وقف خدمة التأمين الصحي للعمال وإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، وموافاة لجنة القوى العاملة بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.
 

النسيج شركة مصر للغزل وزير قطاع الاعمال العام مجلس النواب القوى العاملة

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