كل ما تريد معرفته عن خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.. فيديو

تحدث عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بـ الغزل والنسيج، عن جهود الدولة لتطوير الصناعة، قائلًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة إحياء صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى وإعادتها لما كانت عليه؛ وذلك بوضع خطة استراتيجية حقيقية للنهوض بهذه الصناعة؛ لكونها صناعة كثيفة العمالة، حيث يعمل فيها مليون و200 ألف عامل، فيما تمثل 30% من قوة الصناعة في مصر.





وأضاف “إبراهيم”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن تكلفة الخطة الإجمالية 50 مليار جنيه، لافتًا إلى أنها خطة طموحة توجد بها 9 كيانات، موضحًا أن الخطة تتضمن استخدام التكنولوجيا الأحدث في العالم لصناعة الغزل والنسيج.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج أن هناك خطة لزراعة 500 مليون فدان لسد الاحتياجات من الأقطان طويلة وقصيرة التيلة.

وأشار إلى أن تدريب الكوادر البشرية ينقسم لنوعين، الأول تثقيفي وتأهيلي وهذا ما تختص به النقابة، حيث تم في الدورة الماضية 2018 ـ 2022 تدريب ما يقرب من 10 آلاف عامل، أما النوع الثاني وهو التدريب الفني الذي تتولاه الشركات التنفيذية.

