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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش لازم من المواطنين.. تعليق لميس الحديدي على تصريحات ضريبة الدمغة والرسوم

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي  على تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط  في جلسة البرلمان اليوم والذي دافع عن فرض رسوم والذي أكد أن مشروع القانون الجديد المعروض على الجلسة الخاصة بالسلع الترفيهية، من أجل تحصيل نحو 5 مليارات جنيه.

وقالت لميس : " أتفق معه الموارد أفضل من الاستدانة لكن  الحديث عن فكرة " الموارد " يمكن تحقيقها من موارد أخرى عبر ترشيد الانفاق الحكومي وتحديد أولويات المشاريع أو فتح مجالات أخرى في الاستثمارات  وهي موارد حقيقية.


وأضافت خلال تقديمها  برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه على شاشة  ON: " ممكن ننمي الموارد عبر طرق أخرى  وليس عبر الرسوم مش كل حاجة من الدين ومش كل حاجة نجيبها من فرض رسوم على المواطنين ".


ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع.

 

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