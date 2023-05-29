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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكنتش متخيل| مخرج فيلم عيسى الفائز بجائزة كان يعبر عن سعادته

أبطال فيلم عيسى
أبطال فيلم عيسى

أعرب المخرج مراد مصطفى عن سعادته بفوز فيلم " عيسى " وهو ضمن الأفلام القصيرة التى فاز بجائزتي النقاد والجمهور في مهرجان " كان   "  قائلا: "سعيد وفخور جدا بالجائزة، ومكنتش متخيل أني أفوز حيث مر الفيلم بمرحلتين الأولى اختياره  من 1500  فيلم ثم المرحلة الأخيرة واختياره من بين 11 فيلم".


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  :"  أن  فيلم عيسى قصير مدته 25 دقيقه كان عرضه الأول  في كان  وحصل على جائزتي  جمعية النقاد بتصويت 100 ناقد وجائزة الجمهور بالأمس”.


وتابع : “ الفيلم هو يحكي قصة  ولد إفريقي مهاجر اسمع عيسى وهو يعيش في مصر يحاول جمع مال  لحل أزمة مالية يعاني منها وهي رحلة  بين مدن  القاهرة للإسكندرية إلى كفر الشيخ”.


وأعرب عن سعادته بتواجد الأفلام العربية وحصولها على الجوائز في مهرجان " كان " قائلاً : " -عملت  ثلاثة أفلام قصيرة   وده الفيلم الرابع وسعيد بتواجد  الافلام العربية  وجميعها حصد جوائز مابين سودانية ومغربية وأردنية ".


وعن أسباب تميز العرب في الأفلام القصيرة في السنوات الأخيرة قال مصطفى : " تميزنا في الأفلام القصيرة  لديها فرصة أكبر في المشاركة في مهرجانات أكتر وأكثر من دورة مقارنة  بأفلام روائية طويلة تأخذ وقت  أقصر ولايأخذ دورة مهرجانات كافية لحصد الجوائز وبيكونوا مستعجلين عشان ينزل في السينمات ".


 

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