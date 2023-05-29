خبير لوائح يكشف عقوبة انسحاب إنبي بمباراة فيوتشر

كشف خبير اللوائح عامر العمايره، عقوبة انسحاب نادي إنبي من مباراة فيوتشر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب عامر العمايره: “‏طبقاً للائحة عقوبات الاتحاد المصري اللاعب أو المسئول من نادى انبى الذى حرض على الانسحاب المؤقت من مباراة أنبى و فيوتشر بدور ال 16 لكأس مصر سيتم إيقافه مباراتين”.

وانسحب لاعبو إنبي من مباراة فيوتشر بهدف تسجيل هدف عن طريق محمد رضا بوبو بداعى اصطدام الكرة بحكم اللقاء نادر قمر الدولة.

وأتجه نادر قمر الدولة إلى تنقية الفار للتأكد من صحة إصطدام الكرة به أثناء الهدف ،ولكن صُدم حكم المباراة بتعطل تنقية الفيديو خلال مراجعته للهدف.

وعلى الفور تراجع فريق إنبي من الإنسحاب ليكمل المباراة ويعطى نادر قمر الدولة 25 دقيقة وقت بدل ضائع.