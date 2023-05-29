الحمد لله.. الألماني مسعود أوزيل برفقة الرئيس أردوغان عقب فوزه.. شاهد

نشر مسعود أوزيل، لاعب المنتخب الألماني السابق، صورة برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق مسعود أوزيل علي الصورة كاتبًا: “الحمد لله”.

وأعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف ينار، أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.