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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحمد لله.. الألماني مسعود أوزيل برفقة الرئيس أردوغان عقب فوزه.. شاهد

أردوغان برفقه مسعود
أردوغان برفقه مسعود أوزيل

نشر مسعود أوزيل، لاعب المنتخب الألماني السابق، صورة برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق مسعود أوزيل علي الصورة كاتبًا: “الحمد لله”.

وأعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف ينار، أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.

مسعود أوزيل الرئيس رجب طيب أردوغان رجب طيب أردوغان أردوغان تركيا

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