هل هناك سيارات تباع بالدولار في مصر.. الشعبة تكشف الحالة الوحيدة

أكد الدكتور علاء السبع عضو شعبة السيارات، أنه يسمح الآن بدخول سيارات موديل 2024، ولكن في الماضي كان السماح من شهر 9.

وأضاف عضو شعبة السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب، أن قرار استيراد السيارات فى أبريل لن يحل الأزمة، بشكل كامل، ولكن يساعد بنسبة لـ توفير سيارات جديدة بالسوق.

ولفت إلى أن هناك شركات تبدأ تصنيع السيارات الجديدة فى مثل هذا التوقيت، وهناك من يتأخر بعض الوقت، ولكن الوكيل يحق له استيراد سيرات جديدة ولكن بشرط عدم وجود سيارات من الموديل القديم متوقفه لـ الوكيل فى البلد الذي يشتريها منها، أو الميناء.

وكشف أن ما يتردد بأن هناك بيع لـ السيارات بالدولار، وقال إن هذا الأمر غير صحيح، ولا يتم في مصر، وأن أي سيارة تباع في مصر تكون بالجنيه، ولكن من يمتلك منطقة حرة من الممكن أن يبيع السيارة بالدولار، لآن فى هذه الحالة تأتى السيارة على اسم صاحبها، و صاحب المنطقة يكون وسيط فقط.