مبابي أفضل لاعب في فرنسا رابع مرة على التوالي

توج النجم الشاب كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب فرنسي والممنوحة من قِبَل اتحاد اللاعبين المحترفين ببلاده والتي أعلنت خلال حفل أقيم مساء الأحد، وسط حضور كوكبة من نجوم كرة القدم هناك أبرزهم ديدييه ديشامب المدير الفني للديوك.

وحضر كيليان مبابي حفل توزيع جوائز الأفضل التي ينظمها اتحاد اللاعبين المحترفين، بينما غاب ليونيل ميسي؛ بسبب حضوره حفلاً غنائياً في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأعلن الحساب الرسمي لاتحاد اللاعبين المحترفين عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" فوز كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في فرنسا للموسم 2022-2023.

وتعد جائزة كيليان مبابي هي الرابعة على التوالي التي يحصدها النجم الشاب ليواصل سيطرته على بطولة الدوري الفرنسي.

وسلم ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الجائزة للاعبه كيليان مبابي وسط تصفيق كبير من قبل الحضور.