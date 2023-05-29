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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برد فى عز الصيف..موجة أمطار رعدية تضرب دولة عربية

صدى البلد

توقع المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية، موجة أمطار يشهدها العراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة، واستقرار درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب وسائل إعلام قال عطية في منشور على صفحته بموقع فيسبوك،  إن "منخفضاً مصحوباً ببرد في الطبقات العليا من جهة البحر المتوسط، يرتبط بمنخفض سطحي وأخر حراري مداري من جهة السودان والبحر الأحمر، وأن ذلك سيوّلف وكأنه نظام تأثير شتوي في الصيف".

وبين ان "هذه المنظومة تسببت بحالة من عدم الاستقرار تستمر معنا لغاية يوم الأربعاء، تستمر التقلبات في الطقس وتراكم السحب مصحوبة بهطول رعدي في مناطق عديدة من مدن البلاد تحتاج متابعة في صور الأقمار الاصطناعية لتحديد مناطق الهطول وشدتها لحظيا".

وأشار إلى "تركز كميات الهطول الأعلى ستكون من نصيب الانبار ونينوى وجنوب غربي البلاد أما باقي المدن فسيكون الهطول خفيفا متفرقا خلال فترة التأثير".

وأضاف عطية؛ أن "هذا ما ترسمه خرائط الطقس وربما يكون للواقع على الأرض تفاصيل اخرى"، مشيرا الى "مزيد من الاستقرار بدرجات الحرارة لغاية نهاية الأسبوع الجاري".

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