وفاة الفنان السوري أسامة الروماني عن عمر يناهز 81 عاما

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الإثنين 29 مايو 2023، عن وفاة الفنان السوري أسامة الروماني عن عمر ناهز الـ81، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا مهمًا.

ونعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق الفنان الراحل على صفحتها الرسمية في الفيسبوك: "فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أسامة الروماني، إنا لله و إنا إليه راجعون".

ونعى الفنان السوري علاء قاسم الراحل أسامة الروماني في منشور عبر حسابه في "فيسبوك"، وكتب: "الطيب المحترم الدمث صاحب الاخلاق الرفيعة التاريخ العريق الأستاذ أسامة الروماني الى جوار ربه .. رحيلك اصابنا بحزن كبير .. لروحك الرحمة والسلام ".

وتأتي وفاة الروماني بعد عودته القوية للوسط الفني بأعمال لقيت نجاحًا كبيرًا، وذلك عقب غياب دام 24 عامًا، حيث شارك في العديد من الأعمال الهامة من بينها "خريف عمر"، و"مربى العز"، و"كرزون"، و"صبايا"، و"حوازيق"، و"كسر عضم" من إخراج رشا شربتجي.

الفنان أسامة الروماني، ممثل سوري، من مواليد 3 يوليو 1942 في دمشق، بدأ حياته الفنية من خلال مسلسل "زقاق المايلة" لعام 1972، بعدها شارك في مسرحيتي "ضيعة تشرين" لعام 1974، و"غربة" لعام 1976، ثم سافر إلى الكويت وهناك شارك في إنتاج مسلسل "افتح يا سمسم" عام 1979.