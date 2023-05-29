شوبير يكشف أعداد جماهير الأهلي أمام الوداد في نهائي أفريقيا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن عدد الجماهير في موقعة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي الأحد المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي الأحد المقبل على ستاد القاهرة.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية إنه حتى الآن لم يصل إخطار رسمى بأن مباراة الأهلي والوداد بحضور 20 ألف متفرج فقط.

وأضاف أنه وفقا لوزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، فإن الحضور الجماهيري في ذهاب نصف نهائي دورى الأبطال سيكون أكبر من 20 ألف، وقد يكون سعة كاملة للاستاد أو 50 ألفا أو 40 أو 30 ألف مشجع.