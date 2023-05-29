برلمانية : مشاركة الشباب في الحوار الوطني العمود الفقري لإنجاحه

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني يقوم على الأفكار المختلفة ووجهات النظر المتباينة، وهو ما يثمن ويعزز المخرجات والتوصيات التي ستخرج في النهاية، حيث يتم اختيار أفضل الاقتراحات وأقربها في إمكانية التطبيق على أرض الواقع.



وأضاف "محروس" خلال حوارها على القناة الأولى: "نتحدث عن الأفكار الأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بسبب طبيعة الشباب الذي يقدم أطروحاته ونظرته المستقبلية وقدرته على قراءة الواقع بشكل متابع للثورة التكنولوجية وتقاربها وانعكاساتها في كل المجالات التي نعيشها".



وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "مشاركة الشباب في الحوار الوطني تمثل العمود الفقري من نجاح الحوار الوطني لأنها الأساس الذي يعبر عن انعكاس المجتمع، وبخاصة أن الشباب يمثل 60% من طاقة المجتمع المصري، حيث نحصل على الأفكار والأطروحات من قلب شبابها، وهذا الأمر جزء من نجاحها في المستقبل".

