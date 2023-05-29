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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من 2 جنيه إلى 500 ألف|تعرف على الأسعار بمعرض الزهور بعد افتتاحه

صدى البلد

معرض زهور الربيع الـ90 والمقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي والذي افتتحه أول أمس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو ليس فقط مجرد مكان يلتقى فيه البائع مع المشتري أو حتى قاعة للمنتجين والزراع لعرض منتجاتهم والترويج لها بل هو حدث ثقافى جمالي تنتظره كل عام الأسرة المصرية وآلاف الزائرين للاستماع بمناظر الورد والزهور الجميلة والنزهة وقضاء وقت جميل ثم يأتي الشراء في المرحلة الثانية.


ويقول أحد قدمى المشاركين في المعرض المهندس شبل مرسي  أنه يعمل في مجال الزهور ونباتات الزينة منذ 40 عاما تقريبا وأنه اول من قام ببيع ورود القطف بالسنتمتر حيث كان يقوم بتوزيعها على محلات وسط البلد.


وأضاف أنه على الرغم من أنه لا يمتلك اصلا مزرعة في هذا المجال ولكن  متواجد في معرض زهور الربيع على مدار أربعة عقود وتربطه علاقات طيبة مع كل منتجى الزهور والزينة في مصر.


ويرى أننا نمتلك ميزة تنافسية وتصديرية في هذا المجال تستطيع تحقيق عائد كبير بالعملة الأجنبية للناتج القومي المصري، كما انه مجال كثيف العمالة .


"شبل" يضيف بأن المعرض هذا العام يحتوى على أكثر من 1000 نوع نباتي وبأسعار تناسب كافة المستويات تبدأ من 2 جنيه فقط وحتى نصف مليون جنيه لبعض الأنواع النادرة من الأشجار والتي عمرها يتجاوز مئات السنين.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

 
والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.

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