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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء ممنوعون من تناول الآيس كريم في الصيف |تجنبه فورا

هؤلاء ممنوعون من
هؤلاء ممنوعون من تناول الآيس كريم في الصيف

يعد الآيس كريم من اكثر الحلويات المفضلة لدى الكثيرين خاصة في فصل الصيف للحد من الشعور بالحر والعطش، في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس، إلا أن الآيس كريم قد يكون له تأثير سلبي علي بعض الفئات  ، تعرف على الفئات الممنوعة من تناول الآيس كريم وفقا لموقع  webmd

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الممنوعون من الآيس كريم:

مرضى السكري

يؤثر تناول الأيس كريم على معدل السكر في الدم، كما يحتوي على بعض المحليات الصناعية، ومن ثم ينصح الأطباء المختصين بعدم تناول مرضى السكري للأيس كريم تجنبًا لأي مضاعفات صحية ناتجة عن ارتفاع سكر الدم.


زيادة الوزن

يساهم تناول الأيس كريم في زيادة الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون والسكريات، لذا يمكن تناول الأيس كريم منخفض السعرات الحرارية أو تناول المياه الباردة حفاظًا على الوزن.

 

النساء الحوامل:

النساء الحوامل عرضة للإصابة بعدوى مثل داء المقوسات والليستريات، عند تناول الآيس كريم الذي يحتوي على بيض نيئ أو بيض غير مبستر أو حليب غير مبستر، فقد يكون هناك خطر الإصابة بالعدوى لك ولطفلك.

 

نزلات البرد:

يجب الحد من تناول الآيس كريم لمن لديهم حساسية للبرد ، رغم أنه ليس ضاراً، فقد يصيب بالحمى أو الزكام ويتفاقم لديهم الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق. 

الايس كريم الممنوعون من الآيس كريم النساء الحوامل مرضى السكري المحليات الصناعية ارتفاع درجة حرارة الحلويات

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