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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تنظم قافلة رياضية للشباب بجمصة

صدى البلد

نظمت إدارة الرياضة  التابعة لمديرية الشباب والرياضة بدمياط بالتعاون مع "إدارة شباب كفر البطيخ " قافلة رياضية فى مختلف الألعاب بقرية جمصة ، وذلك في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط .

يأتى ذلك ضمن فاعليات القافلة الرياضية للقرى الأكثر احتياجا والتى لا يتوفر بها خدمات رياضية ، وذلك فى مختلف الألعاب ،كرة طائرة ، تنس طاولة ، شد حبل ،ألعاب شعبية و ترويحية ، وتم توزيع مشروبات وجوائز على الفائزين والمشاركين وكان يوما رياضيا حافلا بالحيوية والنشاط .

وتهدف القافلة الرياضية إلى تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة التي يحبها ويبرز فيها، حيث أن الرياضة مهمة جدا للشباب لتفريغ طاقتهم في شيء مفيد للجسم والعقل والصحة وإبعادهم عن طريق الإدمان والإرهاب، وتوسيع قاعدة المشاركة والممارسة الرياضية.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط

وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

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