فتح باب التظلمات في امتحانات النقل بتعليم الجيزة لمدة 15 يوما

قرر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بتعليم الجيزة للعام الدراسي 2022/2023 ولمدة 15يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محافظ الجيزة.



ويجب على ولي الأمر أن يقوم بتقديم طلب التظلم لمدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها 20جنيها للمادة.

أتي ذلك طبقاً للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

وفي حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.