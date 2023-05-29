بنعفيها من الحرج| خلافات شيرين ومديري أعمالها تصل للانفصال الفني وتقديم الشكر

أثار إيهاب صالح مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعد إعلانه عن تخليه عن إدارة أعمالها بعد حفلها أمس بـ جدة بعد شهرين فقط من توليه إدارة أعمالها.

ونستعرض فى السطور التالية أزمات شيرين عبد الوهاب ومديري أعمالها ..

شيرين عبد الوهاب وإيهاب صالح

وكتب إيهاب صالح :"أعلن إيهاب صالح، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، اعتذاره عن إدارة اعمالها من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”.

كتب إيهاب صالح: “جمهور #شيرين العظيم ، الحمد لله علي نجاح حفل جدة كما كان متوقع و ده العادي بتاع شيري في أي حفلة.ط أجلت الاعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة و حابب أشكركم جدا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة أللى فاتت ليها في المقام الاول و طبعا بعد كدة ليا.. قررنا إن من الافضل لينا إن نحط صداقتنا و العشرة قبل أي حاجة و إني ابتعد عن إدارة أعمالها و ده أكيد لمصلحة الطرفين و لينا اسبابنا”.

وأضاف: “مبروك و شكرا يا شيري من كل قلبي و يا رب اكون كنت على قد وعدي و كلمتي ليكي انى دايما في ضهرك و الحمد لله الدنيا دارت من أول و جديد و تكسري الدنيا حفلة بعد حفلة و خلاص أهو الالبوم على أبواب و متأكد إنه هينجح نجاح غير عادي”.

كما تابع: “ فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك و رجوعك بالقوي دي و ده إللي اتعودنا علية منك طول السنين دي. أنا كدة كدة دايما موجود زي مانتي عارفة و ربنا يديم كل اللي بينا على خير و أسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي باي شكل”.

وتابع: “أحب اشكر كمان جمهورك اكيد إللي مشوفتش منوا غير كل خير و حب ، شكرا بجد من كل قلبي .. طبعا و اكيد شكر كبير لسيادة المستشار تركي ال الشيخ (أبو ناصر) على كم الدعم الكبير منوا، بمجرد إنه شاف صورة رجوعك للاستوديو و قد إيه كان مهتم ب #شيرين و مقدر قيمتك و تقديرك بشكل يليق بيكي #صوت_احساس_العرب و ده مش غريب علية و دايما في ضهر كل الفنانين العرب كدة كدة. دي شهادة حق لازم تتقال”.



بينما اختتم حديثه: “ربنا دايما يحبب فيكي خلقه و يبعد عنك أي شر بكل أشكاله و يكتبلك السعادة . أتمنى التوفيق لمديرين الأعمال الجايين و ادعمهم دايما بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايما علي القمة #شيرين #شيرين_في_جدة #شيرين_عبد_الوهاب #شكرا”.

شيرين عبد الوهاب ونبيل إدوارد

وفى مارس الماضى كانت قد أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب استغنائها عن مدير اعما نبيل إدوارد وتعين إيهاب صالح بدلا منه.

وصرح نبيل إدوارد قائلا :"إنه لا يعلم سبب القرار وتفاجأ مثل الجميع".

شيرين عبد الوهاب وميمى فؤاد

فى نوفمبر الماضى أعلن ميمى فؤاد مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق تخليه عن إدارة أعمالها بشكل مفاجئ .

وقال ميمى فؤاد :" إنه لايوجد أسباب للانفصال عنها لكن يجب أن تراجع نفسها في العديد من الأمر حسب قوله وقررت الانفصال عن شيرين لأرفع الحرج عنها، ولايوجد أسباب أقولها، فهي محتاجة تراجع نفسها".

وتابع ميمى فؤاد :"من غير ما تكون مرتبطة مع حد أكيد احسن لها وليا، وربنا يكتب لها كل الخير.

