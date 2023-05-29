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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات الخطة الاستثمارية| النتمية المحلية : عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء

جولة لوزير التنمية
جولة لوزير التنمية المحلية بشمال سيناء

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بجولة تفقدية في شوارع مدينة العريش بشمال سيناء  ، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، في إطار زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة شمال سيناء والتي استمرت علي مدار يومين لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعواقل وشيوخ سيناء والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتخطيط .

وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية اليوم لشمال سيناء وضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بمدينة العريش ، حيث أشار اللواء هشام آمنة الي ان هذا المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة، و التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة ، لافتا الي ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع في إقامة تلك المراكز حيث تم افتتاح مركزين في محافظتي أسوان وجنوب سيناء .

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء حرص مع السادة الوزراء علي القيام بجولة تفقدية في شوارع مدينة العريش ولقاء عدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية للتعرف علي آراءهم بعد عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي الزيارات المتتالية من السادة الوزراء ومن قبلها جولة رئيس مجلس الوزراء في شمال سيناء تؤكد عودة الأمن والأمان والاستقرار بصورة كاملة وعودة الحياة إلى طبيعتها في مدن شمال سيناء ، مشيراً إلي أن ما تعيشه مدن ومراكز المحافظة خلال تلك الفترة من استقرار وأمن جاء بفضل دماء الشهداء من الجيش والشرطة وتضحيات أبناء شمال سيناء علي مدار السنوات الماضية .

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هشام امنة مدن شمال سيناء وزير التنمية المحلية

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