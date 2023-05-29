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رئيس التحرير
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احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الجميع يجب أن يستعد للصيف، موضحًا أن أقل درجة حرارة في هذه الفترة تسجل 30.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن الأجواء الصيفية هي المنتشرة في هذه الفترة، وعلى الجميع الاستعداد لـ الصيف.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، وهذا يكون له تأثير على حالة الجو، وشعور المواطنين بـ ارتفاع درجات الحرارة..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

تسنيم خيري الاحوال الجوية الطقس الأرصاد الجوية حالة الجو درجات الحرارة

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