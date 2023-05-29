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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غرفة عمليات الدبلومات الفنية بالغربية : انضباط سير الامتحانات .. ولا شكاوى

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم ، سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022 / 2023 في يومها الثالث، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 33920 طالب وطالبة الامتحان التحريري  في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

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وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، و الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، و الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني.

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وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عدده 117 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

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الإدارات التعليمية الامتحان التحريري الامتحانات الامتحانات التحريرية الدبلومات الفنية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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