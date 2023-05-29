نجم الأهلي مفاجأة معسكر منتخب مصر المقبل

اقترب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقرر إقامته في شهر يونيو المقبل.

ونجح حسين الشحات في لفت الأنظار إليه نتيجة المستويات الفنية المتميزة التي يقدمها مع فريقه الأهلي وهو ما أدى إلى استقرار فيتوريا مدرب المنتخب على ضمه إلى معسكر المنتخب المقبل .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين ، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

وقرر فيتوريا مدرب منتخب مصر استبعاد محمد النني لاعب ارسنال لعدم الجاهزية بجانب استبعاد كلا من أحمد كوكا للإصابة وإمام عاشور بسبب الإصابة أيضا .

وشهدت القائمة استبعاد طارق حامد نجم اتحاد جدة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه بالدوري السعودي .

وضمت القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد وعمر مرموش و أحمد حمدي و سام مرسي.