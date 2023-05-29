عصام عبد الفتاح : مليش رغبة للعمل في التحكيم تاني

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري السابق ، أنه ابتعد تمامًا عن العمل مع الاتحاد.

وقال عصام عبد الفتاح فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أقول للجميع أنا لن أعمل مرة أخري فى التحكيم المصري، ولن أتراجع عن ذلك.

وأضاف:" أنا تحت أمر بلدي فى أى أمر يخص التحكيم ولكني لن أعمل مرة أخري لذلك لابد على الجميع أن يتأكد إني ليس لدي أى حسابات أو رغبة فى العودة مرة أخري للعمل فى التحكيم المصري.

وأضاف عبد الفتاح:" أنصح اتحاد الكرة بوجود محاضرات للحكام وإنضباط، ووجود خناقات داخل اللجنة على الحالات التحكيمية خلال الفترة الأخيرة، أمر يجعلني حزين لأن لابد من الانضباط، وحرام ما يحدث، وأقول لـ بيريرا لابد من وجود محاضرات فنية للحكام، والبعاد بُعاد عن الأمور الفنية.