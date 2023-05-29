في هذا الموعد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

يهتم المواطن المصري، بالتعرف على درجات الحرارة المتوقعة من خلال بيانات هيئة الأرصاد الجوية، خاصة في ظل موجة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

انكسار الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة، واستقرار في حالة الجو، بعد أن شهدت البلاد في الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن اليوم هناك انكسار لـ الموجة الحرة، وأن اليوم سيشهد انخفاضا 3 درجات.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة في الليل ستتراوح بين الـ 21 لـ 22، و المناطق الساحلية ستسجل بين 18 لـ 19 درجة، وأن الرياح المثيرة لـ الأتربة ستختفى اليوم.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستنخفض اليوم، وأن حالة الجو ستستمر مستقرة للغد، ولكن من يوم الأربعاء سيكون هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حرارة يوم الأربعاء، مطالبة المواطنين بعدم التعرض لـ اشعة الشمس المباشرة، و حذرت من فارق درجات الحرارة في النهار و المساء.

استقرار الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم يشهد المزيد من الاستقرار ، والتحسن مقارنة بالأيام الماضية ، موضحة أن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة .

وتابعت الدكتورة منار غانم ، في تصريحات تليفزيونية أن طقس اليوم يتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ، مشيرة إلى أن الانخفاض في الطقس يؤثر على جميع محافظات الجمهورية .

وأردفت " غانم " ، أن الأجواء خلال فترة النهار تكون ربيعية حارة على القاهرة الكبرى ، ومحافظات الوجه البحري ، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد ، وربيعية دافئة على المناطق الشمالية ، فيما عدا بعض المناطق الشمالية التي تشهد برودة في ساعات الليل المتأخرة .

وأكملت ، أن سرعات الرياح ستهدأ عن أمس وأول أمس ، وتنحصر في بعض المناطق في جنوب سيناء، وجنوب الصعيد ، فضلا عن تراجع فرص سقوط الأمطار ، لافتة : " بصفة عامة الأجواء مستقرة على أغلب الأنحاء والملاحة البحرية معتدلة على البحرين وتستمر الأجواء المستقرة حتى الغد " .

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم مزيدا من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث نتأثر بكتل هوائية شمال البلاد، قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع وجود مرتفع جوي على سطح الأرض يشعرنا بانخفاض بدرجات الحرارة من 2 لـ3 درجات عن أمس وأول أمس، وتكون الأجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ربيعية ودافئة على المناطق المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أنّه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة ليلا، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى 21 لـ22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، متابعة أنّ المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط لا زالت تشهد بعض البرودة خلال فترات الليل، خاصة وأنّ درجات الحرارة الصغرى من 18 درجة مئوية لـ19 درجة مئوية.