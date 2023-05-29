الأرصاد للمواطنين: طقس اليوم مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة .. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم يشهد المزيد من الاستقرار ، والتحسن مقارنة بالأيام الماضية ، موضحة أن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة .

وتابعت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن طقس اليوم يتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ، مشيرة إلى أن الانخفاض في الطقس يؤثر على جميع محافظات الجمهورية .

وأردفت " غانم " ، أن الأجواء خلال فترة النهار تكون ربيعية حارة على القاهرة الكبرى ، ومحافظات الوجه البحري ، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد ، وربيعية دافية على المناطق الشمالية ، فيما عدا بعض المناطق الشمالية التي تشهد برودة في ساعات الليل المتأخرة .

وأكملت ، أن سرعات الرياح ستهدأ عن أمس وأول أمس ، وتنحصر في بعض المناطق في جنوب سيناء ، وجنوب الصعيد ، فضلا عن تراجع فرص سقوط الأمطار ، لافتة : " بصفة عاتمة الأجواء مستقرة على أغلب الأنحاء والملاحة البحرية معتدلة على البحرين وتستمر الأجواء المستقرة حتى الغد " .

