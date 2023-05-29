رئيس صحة النواب يطالب باستمرار عمل المستشفيات بالإسكندرية على مدار الأسبوع

طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بالتنسيق والاجتماع أسبوعيا بين قطاع الطب العلاجي برئاسة الدكتور أحمد سعفان ، والمجلس الأعلي المستشفيات الجامعية بمشاركة كل من الدكتور وليد أنور، و الدكتور حسام عبد الغفار مساعدًا وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي، لحل اي مشكلات تواجه الخدمات الصحية

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة البرلمانية، لا يعقل أن المستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية تعمل ثلاث أيام ومستشفيات وزارة الصحة 3 أيام .لاغتا إلي ضرورة العمل طوال الأسبوع.

وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة على ضرورة اجتماع المجلس الإقليمي للصحة بكل محافظة لحل المشكلات التى . تواجه المستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة .

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم تحت عنوان " الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد اللمفاوية " وذلك لمتابعة الأثر التشريعى للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

كما تم بحث حلول لمواجهة تحديات مرضى أمراض الدم فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وما تقوم به من مبادرات وحرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة فى البحث العلمى بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة ومتطورة وفقًا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة.