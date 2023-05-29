تسبب مشاكل نفسية وجسدية.. مدربة تربية إيجابية توضح مخاطر التفرقة بين الأبناء

أكدت نانسي هاني مدربة تربية إيجابية، أن التفرقة بين الأولاد في التربية يكون له تأثير عليهم، موضحًا أن جميع الأولاد يكون لديهم تخزين لـ المواقف، وأنه من الممكن أن يكون تأثير موقف ثابت في الذاكرة مدي الحياة.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج ست الستات، المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية دينا رامز، أن التفرقة فى التربية، قد ينتج عنها مشكلات نفسية وجسدية.



ولفتت إلى أن هناك أولاد يعبرون عن الغضب، وتظهر التفرقة، وأن هذا النوع جيد، وأن الأب و الأم عليهما التعامل مع هذا الأمر ويتم حسم الأمر، ولا يتم ترك جملة: "بتحبيه أكتر مني.. عشان هو الصغير.. أو عشان هو الكبير" مفتوحة.



وتابعت :" الأسرة عليها أن تشرح أنه لا يوجد تفرقة، وأن هناك بعض الأمور قد تمر على الأسرة بشأن التفرقة فى التعامل".

