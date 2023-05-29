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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

التنسيقية تنظم صالونًا حول أهم مخرجات المحور السياسي في الحوار الوطني

صدى البلد

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم "الاثنين"، صالونا حول مخرجات المحور السياسي بالحوار الوطني، بعد أسبوعين من النقاشات، بهدف عرض ومناقشة أبرز المقترحات، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويشارك في الصالون النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. 


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الصالونات النقاشية نشوى الشريف النائب إيهاب الطماوي النائبة نشوى الشريف النائب علاء عصام جلسات الحوار الوطني

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