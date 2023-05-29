انقسام.. ويلز تحذر من انهيار المملكة المتحدة

قال رئيس حكومة ويلز، مارك دراكفورد، اليوم الإثنين، إن العلاقات بين مناطق المملكة المتحدة، ضعفت في عهد المحافظين؛ ونتيجة لذلك قد تنقسم المملكة إلى كيانات منفصلة إذا لم تعمل الحكومة كضامن للحماية الاجتماعية للمواطنين في جميع المناطق.

وفي مقابلة مع صحيفة “الجارديان” البريطانية، قال دراكفورد: "نحن بحاجة إلى إعادة إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي ليعني أن العضوية في المملكة المتحدة تضمن لك الأمن الجماعي الذي تمثله المملكة المتحدة".

وأضاف “عانت الروابط التي توحد مواطني رعايا بريطانيا العظمى بشكل كبير في عهد المحافظين وسياساتهم النيوليبرالية، التي أطلقتها مارجريت تاتشر، والتي حدت من تدخل الدولة في الاقتصاد”.

وأوضح أن الوضع ازداد سوءًا في ظل حكم بوريس جونسون وليز تراس.

وقال دراكفورد، إن “قائمة الإجراءات التي يجب اتخاذها تشمل الدعم الاجتماعي للمواطنين المعوقين مؤقتًا بسبب المرض أو الذين فقدوا وظائفهم، وحماية حقوق المستهلك والنقابات العمالية، وتوفير المساواة في الوصول إلى الخدمات الحكومية والبلدية”.

وتصاعدت نسبة التأييد للاستقلال في ويلز في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنها لا تزال أقل مما كانت عليه في اسكتلندا، حيث يؤيد 50٪ تقريبًا من السكان الانفصال عن المملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة “الجارديان”.