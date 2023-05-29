دار الإفتاء: يجوز ذبح الخروف بنية الأضحية والعقيقة معا

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "أنا حامل في الشهر الثامن وعند الولادة سيكون عيد الأضحى، فأيهما أولى ذبح الأضحية للعيد أم العقيقة مع العلم أن هناك ضيق الحال؟



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أننا لو خيرنا بين الأمرين لاخترنا الأضحية لأن هذا وقت الأضحية، أما العقيقة فوقتها ممتد طوال العام، أما الأضحية فهي يوم العيد والثلاثة أيام بعد العيد.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجاز ذبح الذبيحة الواحدة بنيتين ، فيجوز مثلا ذبح الخروف بنية الأضحية والعقيقة معا ويجوز العمل بهذا الرأي لو كان الإنسان غير قادر على عمل الأضحية أو العقيقة كل واحدة بمفردها.



أحكام الأضحية



نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، 21 معلومة مهمة تشغل الأذهان عن الأضحية وأحكام وآداب الذبح، امتثالا لسنة الحبيب المصطفى محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وذكرت دار الإفتاء، أن الأضحية عبادة وقربة في حق المسلم القادر للتوسعة على الأهل والأقارب والفقراء وإن كانوا غير مسلمين.

وأضافت، أن الأضحية لابد وأن تكون من الأنعام وهي الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو معزا، ذكورا كانت أو إناثا.

وأضافت دار الإفتاء، أنه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب ، فلا تجزئ الأضحية بما لحقته ما يضر بلحمه ضررا صحيا أو كميا.

ونوهت دار الإفتاء، إلى أنه يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم، رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين.

وأوضحت دار الإفتاء، بأنه يجزئ في الأضحية، الشاة عن واحد والبدنة "الجمل أو الناقة" والبقرة أو الجاموس، عن سبعة أشخاص، بشرط ألا يقل نصيب الواحد للأضحية عن السبع.

