كتبت العقارات باسمها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد زوجها بالمنوفية

جريمة مأساوية في محافظة المنوفية.. حينما يتمكن الشيطان من النفوس ويسيطر عليها، فعندها لا تتعجب، مهما بلغت الجريمة من بشاعة، ومهما حوت تفاصيلها من خيانة من أقرب الأقربين، وفي هذه الواقعة التى جرت أحداثها في محافظة المنوفية، تجسدت فيها كل معاني الغضب والخيانة بعد أن تملك الشيطان من نفس زوج، وطعن زوجته حتى فارقت الحياة أمام أطفالها.

زوج يتخلص من زوجته في المنوفية أمام أولادهما

بداية الجريمة، حدثت في المنطقة الثانية بمركز السادات التابعة لـ محافظة المنوفية، والمتهم فيه الزوج ويدعى " ع.ا .ع " ٤٤ سنة، ويعمل في إحدى الدول العربية، وكان يرسل الأموال لزوجته وتدعى " ع.ا " ٣٧ سنة ربة منزل، وقامت الزوجة بشراء بعض المنازل والأراضي باسمها، ورفضت أن تنقل ملكية العقارات لزوجها، بعد عودته إلى محافظته وبيته مرة أخرى.

نشبت على إثر ذلك مشادة كلامية بين الزوجين، بسبب عدم رد الممتلكات وكتابتها باسم الزوج، ليقوم على إثرها الزوج بسحب سلاح أبيض من مطبخ المنزل، ويقوم بطعنها عدة طعنات أمام أولادهما، لتسقط الزوجة على الأرض غارقة في دمائها وسط صرخات أطفالها، ويتركها الزوج ويفر هارباً.

الزوج دمر حياة أسرته، وسيؤدي لتشريد أطفاله، بعد أن تركهم مدة من الزمان من أجل جمع الأموال، وتوفير مستقبل باهر لهم وتأمينه، ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ليقضي الزوج حياته المتبقية خلف القضبان أو الحكم بإعدامه، وتدفن الزوجة ولا تنفعها الأموال أو الممتلكات، ويتركان أطفالهما لمصيرهما المجهول.

تفاصيل الجريمة والبلاغ

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد نضال المغربي مأمور مركز السادات بقيام عاطل بقتل زوجته بالمنطقة الثانية بالسادات.

وبالانتقال تبين قيام " ع.ا .ع " ٤٤ سنة بدون عمل بقتل زوجته " ع.ا " ٣٧ سنة ربة منزل من أبناء مدينة الشهداء ومقيمين بالسادات حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة قام علي إثرها بطعنها عدة طعنات أمام أطفالها الأربعة وفر هاربا.

جهود مكثفة لضبط الزوج المتهم

فيما تكثف قوات الأمن من جهودها لضبط الزوج الهارب، كما تبين من التحريات أن الزوج كان يعمل خارج مصر وقام بشراء بعض الممتلكات باسم زوجته وطالبها بردها؛ فرفضت، فنشبت بينهم مشادة قام على إثرها بقتلها أمام أطفالها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.