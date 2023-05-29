جمعتهم الصداقة ولم يفرقهم الموت.. وفاة طالبين عقب انتهاء امتحان الدبلوم بالمنوفية|صور

مصطفي ومحمود طلاب الصف الثالث الفني ، وأبناء قرية كفر دنشواى بمركز الشهداء في محافظة المنوفية ، خرجوا صباحا من أجل أداء الامتحان في الدبلوم الفني في امتحانات نهاية العام، وذلك بصحبة صديقهم الثالث شعبان على دراجتهم النارية.

وأدى الطلاب الثلاثة الامتحان الذي يقوموا بآداءه خارج قريتهم وأثناء عودتهم مستقلين دراجة نارية على طريق نادر العراقية صدمتهم سيارة ملاكي مسرعة.

وسقط الثلاثة شباب على الأرض غارقين في دماءهم ولكن كانت النهاية لاثنين منهم مصطفي الزغبي ومحمود شريف أصحاب ال 19 عاما متأثرين باصابتهم بنزيف في المخ، فيما أصيبت صديقهم الثالث شعبان بكسور وجروح، وتم نقله إلى المستشفي.

نقل الطلاب إلى المستشفي التي أعلنت وفاتهم وسط حالة من الصدمة بين الجميع ، وخاصة أصدقائهم الذين توافدوا للاطمئنان عليهم في المستشفي إلا أن تم إعلان وفاتهم.

مصطفي ومحمود طالبان بدأ حياتهم معا حيث أنهم جيران جمعتهم الصداقة طوال 19 عاما ولم يفرقهم الموت ، حيث ماتا معا ودفنوا بجوار بعضهم في مقابر أسرتهم.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر دنشواى بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، حيث شيع الأهالي جثامين الطالبين وسط حالة من الصدمة وبكاء أسرتهم واصدقاءهم.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الطالبين وتم تشييع جثمانهم الي مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وتسود حالة من الصدمة والحزن بين الجميع من أبناء القرية، حيث توافد أهالي القرية لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبين.

وقال احد الأهالي، أن أهل الشباب المتوفيين عفوا عن صاحب السيارة الملاكي الطرف الثاني المتسبب في الحادث حيث أنه من أبناء محافظة الشرقية حيث تنازلوا عن حقوقهم الجنائية و المدنية غير طامعين في دية او تعويض.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الشهداء بمصرع طالبين وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي علي طريق نادر الشهداء.

بالانتقال تبين مصرع كل من مصطفي حمادة الزغبي، ومحمود شريف علي منصور، وإصابة شعبان خليفة الليثي بكسور؛ إثر حادث تصادم علي طريق نادر العراقية أثناء عودتهم من أداء امتحان الدبلوم الفني.