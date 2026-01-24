محمد إمام يرد على مقارنة اسم مسلسله بلقب الكينج لـ محمد منير

رد الفنان محمد إمام على فكرة تشابه اسم مسلسله الجديد “الكينج” ولقبه الجديد مع لقب المطرب محمد منير، ما خلق حالة من المقارنة.

وقال محمد إمام، في تصريحات تلفزيونية: “الكينج محمد منير في حتة تانية ومنقدرش نجي جنبه، والناس بتقولي يا كينج لأن الاسم لايق على اسم المسلسل وشدني”.

مسلسل الكينج لـ محمد إمام

من ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد إمام وصوله إلى مدينة دبي، كاشفًا عن خضوعه لفترة من السفر المتواصل بين دول وقارات مختلفة، في إطار تحضيراته لمسلسله “الكينج” المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وكتب محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "لسه واصل دبي، من بلد لبلد و من قارة لقارة ومن طقس لطقس مجهود كبير وتعب كتير وكله علشان أقدر أقدم لكم حاجة جامدة تليق بيكم يا أحلى ناس، صباح الفل أو مساء الفل على حسب إنتوا فين دلوقتى".

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن الفنان محمد إمام أعرب عن سعادته بحضوره النسخة السادسة من حفل Joy Awards، واصفًا إياها بأنها من أجمل الحفلات التى شهدها، مشيدًا بما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ملحوظ فى صناعة ومجال الترفيه والفن، وكتب عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»: «حفلة من أحلى الحفلات التى حضرتها».

وأضاف: «سعيد بالطفرة التى حدثت فى المملكة العربية السعودية بفضل ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذى أكن له كل الاحترام والتقدير، وصديقى الغالى المستشار تركى آل الشيخ».