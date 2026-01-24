حسين محرم: فخور بعودة قطاع الإنتاج بمسلسل حق ضايع

تحدث الكاتب حسين مصطفى محرم، عن كواليس التحضير لمسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال حسين مصطفى محرم، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «احنا بنحضر في مسلسل حق ضايع بقالنا فترة طويلة لغاية لما قدمنا المسلسل لقطاع الانتاج كان فيه نصوص كتيرة متقدمة فالحمد لله لقينا ان لجنة القراءة بالاجماع كلها اختارت المسلسل ده علشان يبقى أول مسلسل يشهد عودة قطاع الانتاج من جديد فطبعاً كان شرف كبير لنا جداً أن تكون عودة قطاع الإنتاج هذا الصرح الكبير من خلال عمل مشارك فيه».

أزمة السيناريو في صناعة الدراما

وحول سبب أزمة السيناريو في الفترات الماضية، قال حسين مصطفى محرم: «السبب في أنه الآن أصبح هناك ورش بالكتابة نحن لسنا ضد الورش لكن المهم أن يكون الناس الذين يعملون هناك ناس تخصصها كتابة السيناريو لكن في أعمال أتفاجئ بأسماء أحس إن كتابة السيناريو أصبحت مهنة من لا مهنة له، فهذا أكيد أثر على جودة الأعمال غير كده أن الورش تهتم بأنها تعمل مشهد حلو لا تهتم أنها تعمل مسلسل حلو فتجد المهم أن هذا المشهد يكون حلو ويطلع تريند».

أعمال مصطفى محرم لم ترى النور

وأكد حسين مصطفى محرم، أن والده ترك 3 مسلسلات لم يتم إنتاجها حتى الآن، قائلا: «والدي سايب ثلاث مسلسلات لم يروا النور وأتمنى طبعاً إنهم يتنفذوا لأنها مسلسلات قيمة جداً ياريت».

وحول إمكانية تقديم أجزاء إضافية لأي من أعمال والده الراحل، قال حسين مصطفى محرم: «أنا مش مع موضوع الأجزاء قوي أنا جربت عن نفسي في كيد النساء عملوا سلسلة نجاح قوي فطلبوا مني جزء ثاني عملت الجزء الثاني ما نجحش زي الجزء الأول فأنا مش مع الأجزاء قوي بصراحة لو العمل أساساً كان معمول علشان يبقى أجزاء فأنا معاه لكن فكرة ان يبقى فيه عمل نجح فنخترع له جزء تاني فده بيبقى مش صح».

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.