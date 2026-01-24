قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليقها بشكل مؤقت
من الإعدام إلي المؤبد.. تخفيف الحكم علي قاتل زوجته في الشارع في المنوفية
بعد الحوادث الأخيرة.. نصائح هامة لحماية المنازل من مخاطر تسرب الغاز
"لحماية أطفالنا".. الرئيس السيسي يوجه بسن قانون لمنع استخدام الصغار للهواتف المحمولة
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسين محرم: فخور بعودة قطاع الإنتاج بمسلسل حق ضايع

حسين مصطفى محرم
حسين مصطفى محرم
سعيد فراج

تحدث الكاتب حسين مصطفى محرم، عن كواليس التحضير لمسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقال حسين مصطفى محرم، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «احنا بنحضر في مسلسل حق ضايع بقالنا فترة طويلة لغاية لما قدمنا المسلسل لقطاع الانتاج كان فيه نصوص كتيرة متقدمة فالحمد لله لقينا ان لجنة القراءة بالاجماع كلها اختارت المسلسل ده علشان يبقى أول مسلسل يشهد عودة قطاع الانتاج من جديد فطبعاً كان شرف كبير لنا جداً أن تكون عودة قطاع الإنتاج هذا الصرح الكبير من خلال عمل مشارك فيه». 

أزمة السيناريو في صناعة الدراما 

وحول سبب أزمة السيناريو في الفترات الماضية، قال حسين مصطفى محرم: «السبب في أنه الآن أصبح هناك ورش بالكتابة نحن لسنا ضد الورش لكن المهم أن يكون الناس الذين يعملون هناك ناس تخصصها كتابة السيناريو لكن في أعمال أتفاجئ بأسماء أحس إن كتابة السيناريو أصبحت مهنة من لا مهنة له، فهذا أكيد أثر على جودة الأعمال غير كده أن الورش تهتم بأنها تعمل مشهد حلو لا تهتم أنها تعمل مسلسل حلو فتجد المهم أن هذا المشهد يكون حلو ويطلع تريند». 

أعمال مصطفى محرم لم ترى النور

وأكد حسين مصطفى محرم، أن والده ترك 3 مسلسلات لم يتم إنتاجها حتى الآن، قائلا: «والدي سايب ثلاث مسلسلات لم يروا النور وأتمنى طبعاً إنهم يتنفذوا لأنها مسلسلات قيمة جداً ياريت». 

وحول إمكانية تقديم أجزاء إضافية لأي من أعمال والده الراحل، قال حسين مصطفى محرم: «أنا مش مع موضوع الأجزاء قوي أنا جربت عن نفسي في كيد النساء عملوا سلسلة نجاح قوي فطلبوا مني جزء ثاني عملت الجزء الثاني ما نجحش زي الجزء الأول فأنا مش مع الأجزاء قوي بصراحة لو العمل أساساً كان معمول علشان يبقى أجزاء فأنا معاه لكن فكرة ان يبقى فيه عمل نجح فنخترع له جزء تاني فده بيبقى مش صح». 

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام  فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

مصطفى محرم حسين مصطفى محرم الكاتب حسين مصطفى محرم مسلسل حق ضايع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

ترشيحاتنا

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

بالصور

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
شهداء غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

فيديو

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد