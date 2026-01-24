زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات التي جرت في أبوظبي كانت بناءة، مشيرًا إلى وجود تقدم في مسار النقاشات، مع توقع عقد اجتماعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

الجهود الدبلوماسية المستمرة

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ أضاف زيلينسكي أن الجانب الأمريكي طرح خلال مفاوضات أبوظبي مسألة إعداد صيغ رسمية تهدف إلى تحديد معايير واضحة لإنهاء الحرب، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لاحتواء الأزمة.

الاجتماع الثلاثي

وفي وقت سابق؛ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده المشارك في الاجتماع الثلاثي المزمع عقده في الإمارات العربية المتحدة سيكون بقيادة رستم عمروف، أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني، ويضم الجنرال أندريه غناتوف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

الحرب الروسية مع أوكرانيا

وأكد زيلينسكي أن الوفد سيتولى تمثيل أوكرانيا في المحادثات مع الجانب الروسي والولايات المتحدة، في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية منذ بدء الحرب الروسية مع أوكرانيا في فبراير 2022، بهدف البحث عن حلول سياسية وأمنية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.