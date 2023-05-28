خلال عودتهما من الامتحان.. مصرع طالبين بالدبلوم الفني في حادث بالمنوفية

لقي طالبان مصرعهما بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، وأصيب آخر أثناء عودتهم من أداء امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك أثناء استقلالهم دراجة نارية صدمتهم سيارة ملاكي علي طريق نادر العراقية.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الشهداء بمصرع طالبين وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي علي طريق نادر الشهداء.

بالانتقال تبين مصرع كل من مصطفي حمادة الزغبي، ومحمود شريف علي منصور، وإصابة شعبان خليفة الليثي بكسور؛ إثر حادث تصادم علي طريق نادر العراقية أثناء عودتهم من أداء امتحان الدبلوم الفني.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر دنشواى بمركز الشهداء؛ عقب وفاة الشابين في انتظار جثامينهم لتشييعها إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

الطلاب الضحايا



