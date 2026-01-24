المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، حكمها على المتهمين في قضية فتى الدارك ويب، فقضت بمعاقبة المتهم الأول علي الدين محمد علي محمد الزيات بالسجن 15 سنة، وبمعاقبة كلا من إسماعيل أحمد إسماعيل حسين ومينا نادي فوزي تادرس حنا وسيد صالح سيد محمد وسيد عبد الراضي محمد أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه عما أسند إليهم والمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوى ومحمد مرعى ووائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت على فتى الدارك ويب بجلسة 6 مارس 2025 بالسجن 15 سنة، وكذا محكمة جنايات الأسكندرية قد قضت عليه بجلسة 26 يناير 2025 بالحكم 15 سنة، وبجلسة اليوم السبت قضت بسجنه 15 سنة ليصير إجمالي العقوبات المقضي بها على فتى الدارك ويب 45 سنة حتى الان.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين اشتركوا في قتل المجنى عليه، والتمثيل بجثمانه، وتصوير الجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية، بهدف تحقيق أرباح مادية.