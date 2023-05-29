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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم بنزيما يقترب من مزاملة أحمد حجازي وطارق حامد في الاتحاد السعودي

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أكد خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، اقترب من الرحيل عن فريقه.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح دياز أن بنزيما أقرب للرحيل عن الاستمرار مع ريال مدريد الموسم المقبل.

وتابع دياز أن كريم بنزيما سيتخذ قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه أقرب للخروج، وفي هذه الحالة سيحترم النادي قراره.

وذكرت تقارير أن بنزيما اقترب من الانتقال لـ الاتحاد السعودي، الذي يلعب له المصريان طارق حامد وأحمد حجازي، حيث تم تقديم عرض له بقيمة 200 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة لحصوله على حقوق الصور.

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