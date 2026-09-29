شركة أمريكية تنضم إلى قائمة مؤجلي الطرح العام في البورصة مع تراجع شهية المستثمرين

أعلنت شركة أمريكية متخصصة في تصنيع الخواتم الذكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أجل غير مسمى، لتصبح أحدث شركة بارزة كانت تستعد للطرح وتقرر تعليق خططها، في ظل تقلبات الأسواق التي تضعف شهية المستثمرين تجاه الطروحات الجديدة.

وبعد بداية قوية للعام، واجه سوق الطروحات العامة الأولية في الولايات المتحدة تعثرًا، مع إعادة المستثمرين تقييم مدى استدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقييمات المرتفعة للشركات، كما أدى ارتفاع عوائد السندات، والمخاوف من مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والاضطرابات الجيوسياسية، إلى زيادة الضغوط على معنويات المستثمرين.

وقال خبير الأسواق صامويل كير: "من الواضح الآن أننا أمام سوق للطروحات العامة الأولية مختلف تمامًا عن السوق الذي كنا نتوقعه قبل بضعة أسابيع فقط، وحتى الشركات القوية ذات المؤشرات الاقتصادية الاستثنائية ستخضع لتدقيق أكبر".

وكانت شركة التكنولوجيا الاستهلاكية وبعض مستثمريها الحاليين قد طرحوا 50 مليون سهم ضمن نطاق سعري استرشادي يتراوح بين 40 و44 دولارًا للسهم، وعند الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي، كانت أورا ستجمع 2.2 مليار دولار، عند تقييم مخفف بالكامل يبلغ 15.62 مليار دولار، وكان من المتوقع أن تحدد الشركة سعر الطرح في وقت لاحق من اليوم، وأن تبدأ تداول أسهمها في بورصة ناسداك، غدًا الأربعاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، علقت إحدى شركات خدمات الطاقة النووية طرحها العام الأولي المخطط له في الولايات المتحدة، بينما أجلت شركة أخرى للتأمين أيضًا إدراجها.

