قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة وقادة القوات المسلحة والشرطة
الجيش الإيراني يعلن مكافأة 10 مليارات تومان للنساء مقابل أسر جنود أمريكيين
الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله في درعا
أحمد موسى: قوة مصر تكمن في تماسك جبهتها الداخلية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لدعمهم مشتريات عسكرية لإيران
حمزة عبد الكريم يحتفل بأول أهدافه مع منتخب مصر بعد خماسية جنوب السودان
صحيفة كتالونية تشيد بحمزة عبد الكريم بعد هدفه الأول مع منتخب مصر
البيت الأبيض يحث الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من مخزونات الديزل لخفض الأسعار
بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين
العراق يستأنف رحلاته الجوية إلى إيران بعد استثناء من العقوبات الأمريكية
الرئيس السيسي يشدد على أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها
الحكومة: الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركة أمريكية تنضم إلى قائمة مؤجلي الطرح العام في البورصة مع تراجع شهية المستثمرين

شركة "أورا" الأمريكية
شركة "أورا" الأمريكية
أ ش أ

 أعلنت شركة أمريكية متخصصة في تصنيع الخواتم الذكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أجل غير مسمى، لتصبح أحدث شركة بارزة كانت تستعد للطرح وتقرر تعليق خططها، في ظل تقلبات الأسواق التي تضعف شهية المستثمرين تجاه الطروحات الجديدة.
وبعد بداية قوية للعام، واجه سوق الطروحات العامة الأولية في الولايات المتحدة تعثرًا، مع إعادة المستثمرين تقييم مدى استدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقييمات المرتفعة للشركات، كما أدى ارتفاع عوائد السندات، والمخاوف من مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والاضطرابات الجيوسياسية، إلى زيادة الضغوط على معنويات المستثمرين.
وقال خبير الأسواق صامويل كير: "من الواضح الآن أننا أمام سوق للطروحات العامة الأولية مختلف تمامًا عن السوق الذي كنا نتوقعه قبل بضعة أسابيع فقط، وحتى الشركات القوية ذات المؤشرات الاقتصادية الاستثنائية ستخضع لتدقيق أكبر".
وكانت شركة التكنولوجيا الاستهلاكية وبعض مستثمريها الحاليين قد طرحوا 50 مليون سهم ضمن نطاق سعري استرشادي يتراوح بين 40 و44 دولارًا للسهم، وعند الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي، كانت أورا ستجمع 2.2 مليار دولار، عند تقييم مخفف بالكامل يبلغ 15.62 مليار دولار، وكان من المتوقع أن تحدد الشركة سعر الطرح في وقت لاحق من اليوم، وأن تبدأ تداول أسهمها في بورصة ناسداك، غدًا الأربعاء.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، علقت إحدى شركات خدمات الطاقة النووية طرحها العام الأولي المخطط له في الولايات المتحدة، بينما أجلت شركة أخرى للتأمين أيضًا إدراجها.
 

شركة أورا الأمريكية تصنيع الخواتم الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

وزارة المالية

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل

جانب من التغطية

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

ملتقى القيادات الشابة.. اليماحي: الشباب هم الصمام الأول للأمن القومي العربي

العراق

العراق ينفذ حكم الإعدام بحق 10 مدانين بجرائم إرهاب

أرشيفية

لأول مرة.. كاليفورنيا تعتمد العيدين الفطر والأضحى ضمن العطلات الرسمية

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد