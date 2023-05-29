أحمد حلمي يكشف سبب عدم ظهوره الإعلامي بشكل متكرر

حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على محطة راديو إنرجي 92.1، مع وائل منصور ومنة عامر في برنامج عيشها بإنرجي، مساء اليوم، بعد اختياره نجما لشهر مايو.

وقال أحمد حلمي في تصريحات خاصة لإنرجي، إنه يدير أعماله بنفسه، وحساباته على السوشيال ميديا يعبر من خلالها عما يرغب في الحديث عنه، مع مساعدة بسيطة من شخص آخر.

أحمد حلمي

وكشف أحمد حلمي سبب إقلاله من الحوارات الصحفية والظهور الإعلامي قائلا: " مفيش سبب إني أطلع انترفيوهات كثيرة.. طول ما مفيش حاجة جديدة هنقرف الناس ليه".

وأشار الفنان أحمد حلمي إلى أنه تعود على استشارة نفسه في أعماله القادمة والأفكار المطروحة عليه، موضحا أن تريند ورقصة أغنية "الحركة دي"، كانت فكرته قائلا:" كنا جايبين فريق رقصات وأنا المفروض أقلدهم واخترت أسهل حركة وجه في دماغي أقول للناس يعملوها".

وعن رأيه في شركات إدارة أعمال الفنانين التي أصبحت منتشرة بشكل كبير مؤخرا، قال أحمد حلمي إن المواهب الجديدة تحتاج لهذا النوع من التنسيق والتسويق، لكن الفنان الذي يتواجد منذ فترة طويلة وله تاريخ فني أصبح مدركا لمصلحته الفنية.

وأوضح أحمد حلمي أن: "الفنان في بداية طريقه محتاج حد يسوقه والموهبة لوحدها مش كفاية".

مسرحية أحمد حلمي

ويستعد الفنان أحمد حلمي لعرض مسرحيته الجديدة ميمو، بداية من شهر يونيو المقبل علي أحد المسارح الكبرى بالمملكة العربية السعودية .

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية ميمو للفنان أحمد حلمي لمدة خمسة أيام ، بعد أن عرض الموسم الاول منه خلال الفترة الماضية وحقق نجاحا كبيرا .

وتتراوح أسعار تذاكر مسرحية ميمو ما بين ال 150 ريال وهو ما يعادل 1300 جنيه الي 1100 ريال ، وهو ما يعادل بالجنيه المصري 9 آلاف جنيه.

وتدور أحداث قصة مسرحية ميمو حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من المجتمع وكذلك أسرته والذي يقوم بدوره الفنان الكوميدى احمد حلمي، لكنه يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها ولكن ما يحدث مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.