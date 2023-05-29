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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحوار الوطني: مصر ارتفعت 30 مرتبة عالميا في كفاءة النقل

صدى البلد

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الواقع الداخلي المصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد طفرة في البنية التحتية ومجال الطرق والمواصلات، رفعت مصر 30 مرتبة عالميا ووصلت للمرتبة 28 عالميا في كفاءة النقل والمواصلات.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاستثمار والتجارة تحتاج للموانئ، ومصر أقامت موانئ حديثة وذكية، ولدى مصر وفرة في الطاقة والغاز بسبب الاستكشافات الجديدة التي تمت بقرار سياسي.

ولفت إلى أن الدولة المصرية قبل 2011 كانت جاذبة للاستثمار لأسباب يعلمها كل من يعمل في الاستثمار ويدرس الاقتصاد، بسبب الطاقة المدعومة والأرض الرخيصة، فكانت تجذب صناعات مستهدفة طاقة، والمستفيد الأكبر هو المستثمر الذي يحقق أرباحا 500%، فالآن أشجع المستثمر لأني أحتاجه، وهذه فكرة توطين الصناعة.

https://www.youtube.com/live/gt9_1nXs-9c?feature=share

أحمد الطاهري الاستثمار المحلي الاستثمار المحلي والأجنبي البنية التحتية الحوار الوطني الدكتور سمير صبري

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