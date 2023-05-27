سمير صبري: المجلس الأعلى للاستثمار يعيد الاستقرار

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن أحداث عام 2011 تسببت في جعل المناخ غير جاذب للاستثمار بالإضافة إلى خروج الكثير من الاستثمارات خلال هذه الفترة، لافتًا إلى الاستقرار عاد مرة أخرى منذ عام 2014 مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف “صبري” خلال حواره ببرنامج" صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي المصرية”، أن مناخ الاستثمار في مصر لا يجب الحديث عنه بمعزل عن العالم، مشيرًا إلى أنه في الفترة الأخيرة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي فتحت المجال من جديد.



وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني أن جلسات الحوار الوطني شهدت تحليل للواقع والمناخ الاستثماري، بجانب مناقشة البيروقراطية السلبية والتشريعات في حد ذاتها وقانون الاستثمار وقانون الضريبة الموحدة.

