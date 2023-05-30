جامعة حلوان: إنشاء مركز لمشروع محو الامية داخل الجامعة.. والسيد قنديل: خطة لزيادة فصول محو الأمية بالمناطق العشوائية

جامعة حلوان : انشاء مركز لمشروع محو الامية داخل الجامعة

السيد قنديل : خطة لزيادة فصول محو الامية بالمناطق العشوائية

منسق مشروع محو الامية بجامعة حلوان : التنسيق مع كافة كليات الجامعة للمساهمة في القضاء علي الامية

أعلنت جامعة حلوان عن إعدادها خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الأمية تتضمن تنظيم العديد من فصول محو الأمية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية .



و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تواصل تعظيم جهودها في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها طبقاً لمحاور الخطة المعتمدة للمشروع والتي من بينها تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع بالكليات المشاركة، والعمل على زيادة فتح فصول محو الأمية لتطوير المناطق العشوائية الأكثر احتياجاً، وتحفيز وتشجيع طلاب الكليات المشاركة في المشروع.

كما أوضح رئيس جامعة حلوان أن المشاركة في مواجهة قضية الأمية في مصر واجب وطني ومسئولية مجتمعية وهو ما يجعل الجامعة تسعى دوما لبذل كافة المجهودات الممكنة للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية في المناطق المحيطة بجامعة حلوان وفي إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030 .



وقال الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان ان الجامعة ستفعل عددًا من أنشطة المركز خلال فترة الإجازة الصيفية منها: عقد الدورات التدريبية المجانية المؤهلة لالتحاق الطلاب بالمشروع القومي لمحو الامية بعد التنسيق مع إدارات الكليات المشاركة في المشروع، مشيرًا إلى أنهم سيقومون من خلال المركز متابعة تنفيذ قرار متطلب تخرج طلاب كلية التربية وإعداد التقارير اللازمة للعرض على اللجنة التنسيقية العليا المعنية متابعة تنفيذ المشروع على مستوى الجامعة.



و كشف الدكتور أحمد عبد الرشيد، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، تفاصيل خطة الجامعة خلال الفترة المقبلة من أجل تعظيم الجهود في مجال تحرير المواطنين من الأمية في النطاق الجغرافي، وذلك استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات.

و التي تشمل توفير مقر دائم لتحرير المواطنين من الأمية موضحا إنه سيتم إنشاء مركز لمساعدة المواطنين وتحريرهم من الأمية داخل جامعة حلوان بهدف توفير مقرًا دائمًا للمشروع يسمح بتوفير عنصر الاتصال والتواصل بين جميع الكليات والفئات المستهدفة من المشروع على مستوى الجامعة وبين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهات المعنية المختلفة.

وأوضح المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، أنه تم مخاطبة جميع الكليات بالمشاركة في المشروع والتواصل واستقبال استفسارات الطلاب والعمل على تذليل ما قد يواجههم من صعوبات عند الالتحاق بالمشروع من خلال اتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة أولًا بأول دون كلل.



وأكد المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، أنه تم التنسيق مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بشأن إجراءات التعاقد على فصول محو الأمية للطلاب المشاركين في المشروع بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.