ماذا تفعل صابونة الفحم لبشرتك؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى ،فوائد صابونة الفحم للبشرة.

فوائد صابون الفحم….

·تنظيف البشرة وتخليصها من الأوساخ العالقة بها، مما يقيها من الالتهابات والتقرحات خاصة البشرة الدهنية.

· علاج البثور وحب الشباب على الوجه والجسم، ومنعه من الظهور مرةً أخرى بسبب خصائص الصابون المطهرة والمعقمة، بالإضافة إلى قدرته على تضييق وإغلاق المسامات المفتوحة، ومنع الأوساخ من التراكم فيها.

· التخلص من مشاكل البشرة الدهنية وأهمها لمعان الوجه، إذ إنّ استخدام صابون الفحم يساعد على امتصاص الزيوت والدهون المتراكمة على البشرة خاصة في فصل الصيف.

·تنعيم البشرة وتقشيرها، والتخلص من الخلايا الميتة. تفتيح البشرة وتوحيد لونها من خلال القضاء على كافة البقع الداكنة والتصبغات التي تظهر عادةً نتيجة التقدم في السن، أو التعرض المستمر لأشعة الشمس.

. تسريع شفاء الجروح والندوب والعلامات البارزة على الجسم؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من المواد المغذية للبشرة.