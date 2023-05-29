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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظ القاهرة: لجنة هندسية لفحص مبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز 15 مايو

الجهاز المحترق
الجهاز المحترق

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز ١٥ مايو.

محافظ القاهرة ومدير الأمن خلال متابعة الحريق

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمبنى الخدمات الحكومية نتج عن ماس كهربى بأحد أجهزة التكييف وأسفر عن ٢٣ مصابًا دون وفيات.

 

وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجار أعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق  عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

١٥ مايو الخدمات الحكومية اللواء خالد عبد العال امن القاهرة لجنة هندسية محافظ القاهرة

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