مقرر الأمن الغذائي بالحوار الوطني: نناقش موضوعات تساعد على التنمية الزراعية

قال النائب هشام الحصري مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن يوم الثلاثاء بعد المقبل تناقش لجنة الأمن الغذائي مسألة الزراعة، وتناقش العديد من الموضوعات التي تساعد عملية التنمية الزراعية على أرض مصر.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أهم الموضوعات هي مناقشة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعية، ودور التعاونيات الزراعية في توفيرها، بداية من الميكنة الزراعية والبذور المعتمدة ذات الإنتاجية العالية والمتحملة للظروف المناخية، والسماد، وتسويق المنتج.

ولفت إلى أن الدول لا تحقق اكتفاء ذاتيا مطلقا، لكن الاكتفاء الذاتي يكون نسبيا، فتزرع الدولة المحصول الذي تحتاجه وما يفيض تصدره مقابل استيراد محاصيل احتياجها لها أقل، ومن ثم التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة ومحاصيل الزيوت، وتبنت الدولة أسعار عالمية لشرائها من المزارع، وهذا تطور كبير في تفكير الدولة المصرية في موضوع الزاعة.

وأوضح أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات المصرية، وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة، صدرت مصر نحو 6.5 مليون طن "صادرات فريش" بما يوازي 3.2 مليار دولار، إضافة إلى صادرات المصنعات الغذائية، حوالي 3.6 مليار دولار، وبالتالي أسهمت الزراعة في توفير نحو 7 مليارات دولار لمصر من العملة الصعبة.