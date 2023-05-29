محمد شعبان: إقامة منافسات التايكوندو في القصر التاريخي Grand Palais يزيد التألق

نشر الاتحاد الدولي للتايكوندو على موقعه الرسمي حوار خاص مع المصري محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس أولمبياد باريس 2024 ”المندوب الفني“ تحدث فيه شعبان عن اخر الاستعدادات للدورة الأولمبية وتوقعاته لهذه النسخة من الأولمبياد.

وقال شعبان في تصريحاته: ”ليس لدي أي شك في أن أولمبياد باريس 2024 ستكون ”مذهلة“، ستقام منافسات التايكوندو الأولمبية في Grand Palais وهو قصر تاريخي يقع في شارع الشانزليزيه في وسط باريس، أعتقد أن هذا سيكون المكان الأكثر إثارة للإعجاب على الإطلاق للتايكواندو في جميع الدورات الأولمبية، فهذا المكان التاريخي سيضيف المزيد من التألق إلى رياضة التايكوندو، أعتقد أنه سيكون مذهلاً“.

وأضاف شعبان: ”تعد فرنسا معقلًا للتايكوندو، كما أنها في موقع متوسط للعديد من الدول الأوروبية ويمكن الوصول اليها عن طريق القيادة، لذلك ، أعتقد أن أولمبياد باريس ستتمتع بحضور جماهيري كبير من حيث تفاعل المتفرجين والمشاركة عبر الإنترنت.“

بصفته أصغر مندوب فني للتايكواندو في الألعاب الأولمبية والأول من قارة إفريقيا ، يدرك شعبان أنه يلعب دورًا هامًا في ضمان تحويل هذا الموقع المميز Grand Palais الذي يستضيف منافسات التايكوندو بشكل صحيح إلى بيئة عالمية المستوى للرياضيين.

وأعرب شعبان عن سعادته بثقة رئيس الاتحاد الدولي فيه واعطاءه هذه الفرصة التي تمثل مسؤولية كبيرة.

وأوضح شعبان: ”يتمثل دور المندوب الفني في الإشراف على الجوانب الفنية للرياضة ، والتنسيق مع الاتحاد الدولي للتايكوندو واللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 لضمان اتباع قواعد ولوائح المنافسة ، والإشراف على منطقة اللعب والأدوات ، ومراقبة حسن سير المنافسة بشكل عام.

منافسات باريس

واستطرد: ”تعاوننا مع اللجنة المنظمة لباريس 2024 جيد جدًا. نحن محظوظون لأن مدير منافسات باريس 2024 هو مدرب سابق للتايكواندو في أولمبياد ريو 2016 ؛ نحن نعرفه جيدًا والعلاقة ممتازة ؛ لدي ثقة أننا سنجد حلولًا للتحديات الحالية ونقدم حدثًا رائعًا للتايكواندو.

وعن جاهزية Grand Palais للأولمبياد قال شعبان: ”لدينا اختبار تشغيلي في أغسطس، نختبر العديد من جوانب إعداد المكان ، مع التركيز على الانتقال السلس من منافسات المبارزة إلى التايكوندو حيث تقام منافسات المبارزة في نفس الموقع قبل التايكوندو، كما هو الحال في أي دورة ألعاب أولمبية ، هناك حتمًا حلول يجب إيجادها والفرص الهائلة التي يوفرها Grand Palais تأتي أيضًا مع بعض التحديات ؛ انه مكان رائع نحن محظوظون لاستضافته للتايكوندو ، لكن بسبب الطقس في الصيف ودرجة الحرارة والسقف الزجاجي ، نعمل مع اللجنة المنظمة للأولمبياد لإيجاد حلول للتأكد من أنها لا تعرقل أداء الرياضيين، سنرى هذا ونختبر التكنولوجيا ونستفيد من الرياضيين المحليين لهذا الحدث ".

من أجل ضمان أفضل منافسة ، ينظر شعبان أيضًا إلى أولمبياد طوكيو 2020 لمعرفة الدروس المستفادة، وهذا ما أوضحه: ”في طوكيو ، رأينا بعض ضربات الرأس الجيدة التي لم يتمكن PSS من التقاطها، لذلك سنحاول في باريس تعزيز PSS وإضافة إعادة الفيديو لركلات الرأس ، إذا كانت هناك إصابة في الرأس ولم يلتقطها النظام ، يحق للمدرب أن يطلبها كنقطة صحيحة وذلك من أجل توفير أفضل بيئة منافسة للمدرب والرياضيين“.

وعن الشكل الخارجي للملعب قال شعبان: “لم يكن لدينا جماهير في طوكيو بسبب COVID-19 مما أفقد المنافسات الكثير من رونقها، نعمل في باريس على تطوير نظام الإضاءة المحيط بميدان اللعب ، سترى الحلقة تضيء بضوء أزرق أو أحمر حسب من يسجل النقاط، سيتم تحسين لوحة النتائج بحيث إذا قام المشجعون بضبط التلفزيون في أي وقت يمكنهم رؤية جميع المعلومات وسيكونون على اطلاع دائم بالسرعة. وستكون هذه هي المرة الأولى أيضًا لاستخدام نظام الفوز بالمباراة لل ”الأفضل من ثلاثة جولات“ Best of 3 في الألعاب الأولمبية والتي تجلب المزيد من الإثارة ".

وأنهى شعبان تصريحاته قائلًا: لدي ثقة أن أولمبياد باريس 2024 ستكون رائعة على جميع المستويات، في طوكيو صنع العديد من الشباب أسمائهم بفوزهم بميداليات ذهبية ، لذا فإن الجميع مهتم برؤية كيف ستسير الأمور في باريس، أعتقد أنها ستكون تذكرة مفتوحة للجميع ".