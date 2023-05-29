بسبب تهنئة.. الأمريكيون يشنون هجوما عنيفا على زيلينسكي

انتقد مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” الأمريكيون، تهنئة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لواشنطن في يوم الذكرى.

وعبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن امتنانه للجيش الأمريكي "الذي أصبحت قوته قوة الحرية والذين كان مقدرا لهم أن يظهروا للعالم أجمع أن الحرية سوف تنتصر دائما”.

وأضاف أن "انتصار الجنود الأوكرانيين سيجعل هذا الضوء أكثر إشراقًا".

وكتب أحد المستخدمين: "زيلينسكي هو داعي للحرب وطاغية. إنه يحظر المعارضة السياسية، ويفرض الرقابة على وسائل الإعلام الأوكرانية، وهو حليف للنازيين. ولا يحق له التحدث عن يوم الذكرى".

وأضاف آخر: "لا يمكنني تحديد من لا أثق به بعد الآن. أنت أو جو بايدن".

وكتب آخر: "كيف تجرؤ على محاولة إغضابنا".

وأضاف آخر: "إنك دائمًا خارج أوكرانيا، محاطًا بأصدقائك وحلفائك. بالتأكيد يمكن لأي شخص تخصيص مائة دولار لشراء ملابس جديدة لك، أو حتى 200 دولار لبدلة رخيصة".

وكتب آخر: "اتركونا وشأننا، نحن لا نهتم بما تقوله هناك”.