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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليلة بلا نوم.. زوجة زيلينسكي تنشر فيديو لأطفال يبحثون عن مأوى بكييف

أولينا زيلينسكا
أولينا زيلينسكا

نشرت أولينا زيلينسكي، زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو لأطفال يركضون إلى ملجأ في كييف صباح الإثنين فيما وسط أصوات انفجارات.

وكتبت زيلينسكي: “في الصباح بعد ليلة بلا نوم تحت النار.. القلق مرة أخرى.. أطفال يركضون ويصرخون بحثًا عن ملجأ من أصوات الانفجارات، لكن لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا في أي مكان”.

من جانبه، قال زيلينسكي، “أطفال أوكرانيون.. في كل مرة يصدر فيها تنبيه من غارة جوية.. هذا ما يبدو عليه يوم عادي من أيام الأسبوع”.

وأضاف: “شكراً لكل شخص في العالم يساعد في حماية الناس وأطفالنا من الإرهاب الروسي!”.

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