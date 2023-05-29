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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا والأهلي

صدى البلد

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بالتعادل السلبي بدون اهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.


تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الاستحواذ على الكرة في بداية المباراة، ووصل في أكثر من كرة لمنطقة جزاء الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية.


وفي الربع ساعة الأولى ظهر الأهلي منظم بشكل كبير دفاعيا وفي منتصف الملعب، ولكن لم يكن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأحمرعلى قدر كافي من التركيز.


وأشهر الحكم محمد عادل البطاقة الصفراء الأولى في وجه محمود عبد المنعم كهربا بعد لعبة تمثيلية في منطقة جزاء سيراميكا كليوباتراطالب كهربا خلالها بركلة جزاء.


وفي كرة أخرى كانت هجمة خطرة لصالح سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان اعترضه محمود متولي ولكن بخطأ، أشهر بسببه محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية للأهلي لصالح محمود متولي.
 
 
دخل سيراميكا كليوباترا بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني. خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان
 تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا: حراسة المرمى: مصطفي شوبير. خط الدفاع: محمد هاني وعلي معلول ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم. خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو. خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.  
 

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